Mãe de PM morto por covid-19 também perde a vida para a doença

MM Michel Medeiros

(crédito: reprodução )

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) divulgou nota, neste sábado (1º/5), informando sobre a morte de Raimunda Rodrigues, vítima de covid-19. A mulher era mãe do sargento Sérgio Rodrigues dos Reis, que também faleceu em decorrência da doença, em 14 de abril. Por meio do comunicado, a PMDF manifestou sua solidariedade aos familiares do policial, que trabalhava na Diretoria de Veteranos, Pensionistas e Civis (DVPC).



Considerados parte dos serviços essenciais, os policiais militares só começaram a ser vacinados contra a covid-19 em 4 de abril. Desde o início da pandemia, a PM contabiliza a morte de 34 policiais da ativa por coronavírus. Ao somar com militares da reserva, o número sobe para 70. No mês de março, somente em um intervalo de 10 dias, 10 policiais perderam a vida para a doença.