DF terá domingo de poucas nuvens e máxima de 24ºC

PM Pedro Marra

(crédito: Ed Alves/ CB/ DA Press )

O Distrito Federal deve ter tempo aberto de sol com poucas nuvens neste domingo (2/5). Mesmo com a manhã mais quente que a de ontem, a temperatura mínima foi de 15ºC. A máxima prevista é de 24ºC no DF, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A umidade relativa do ar deve ficar entre 50% e 90%, com vento de intensidade fraca a moderada. “Vai ficar um tempo mais aberto, mas a gente vai sentir mais forte a umidade e o vento a partir da tarde para a noite. Ontem, o tempo estava fechado com bastante nebulosidade, e choveu em alguns pontos no noroeste do DF. Neste momento, por exemplo, estamos com temperatura em 18,4ºC no Plano Piloto. Está tendo um aumento gradual da temperatura nesses últimos dias, o que é comum neste período”, explica a meteorologista do Inmet, Andrea Ramos.

Segundo ela, esse tempo frio, seco e com poucas nuvens ocorre por causa de um sistema de alta pressão. “É uma frente fria em que os raios geram uma ondulação, e influencia aqui no DF. Agora, ela está no oceano, próximo da região sul e sudeste do país, que gera essa massa de ar fria e seca, não está tão forte, mas enfraquecida. Por isso que ainda há uma influência da massa de ar fria e seca na cidade”, esclarece.

A meteorologista informa que o DF registrou, ontem, a temperatura máxima mais baixa do ano. "Chegamos a 21,2º C no Plano Piloto por volta das 13h. No Gama, foi de 23,8º C."



Andrea adianta como deve ser o tempo para esta segunda-feira (2/5). “Devemos chegar a 14ºC de mínima e máxima de 25ºC, com umidade em torno de 40% e 90%, o que tende a ser um dia mais claro com poucas nuvens. Então, deve ter abertura maior de nebulosidade, com céu mais aberto”, afirma.