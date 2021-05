Apenas 15,84% das pessoas com 60 e 61 anos se vacinaram no fim de semana

SS Samara Schwingel

Secretário da Casa Civil pediu que as pessoas com 60 e 61 anos procurem os postos de vacinação -

Durante os primeiros dias de vacinação contra a covid-19 para pessoas com 60 e 61 anos no Distrito Federal, apenas cerca de 15,84% do novo público alvo procurou os postos de imunização para receber a primeira dose das vacinas. Entre a última sexta-feira (30/4) e domingo (2/5), apenas 8 mil das 50,5 mil pessoas da faixa etária se vacinaram contra o novo coronavírus.

As informações foram divulgadas pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, durante coletiva no Palácio do Buriti, na tarde desta segunda-feira (3/5). O chefe da pasta pediu que as pessoas continuem buscando os postos. "Só com a vacinação vamos poder ir retomando a normalidade na maior brevidade possível", disse o secretário. Além disso, ele reforçou que o GDF tem vacinas para todos.

Também presente na coletiva, o secretário da Saúde Osnei Okumoto afirmou que a baixa procura pela vacina pode ser uma junção de fatores, mas que a pasta percebe que ainda há uma resistência em relação à vacina de Oxford, a AstraZeneca. Segundo os secretários, muitos idosos estariam aguardando a chegada da norte-americana Pfizer, porém, este imunizante, no DF, será totalmente destinado à vacinação de pessoas com comorbidades.