AI Ana Isabel Mansur

Com 922.660 unidades de vacinas contra a covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde, o Distrito Federal alcançou, nesta segunda-feira (3/5), 15,18% da população imunizada com a primeira dose (D1). Os dados são da Secretaria de Saúde (SES-DF).

Apenas nesta segunda (3/5), 6.867 brasilienses receberam a D1, totalizando 463.418 pessoas imunizadas com ao menos uma aplicação da vacina contra a doença.

Em relação à segunda dose do imunizante (D2), o total de pessoas que tomou é de 261.925, o que corresponde a 8,58% dos habitantes da capital federal e a 56,5% de quem recebeu a D1. Nesta segunda (3/5), mais 9.569 brasilienses tomaram a D2.

Há pouco, o Distrito Federal recebeu a primeira remessa de vacinas da Pfizer/BioNTech: foram 5,8 mil unidades. Das 922.660 doses recebidas pelo DF, as outras 559.360 são da CoronaVac e 357.500, da farmacêutica AstraZeneca.

Ranking nacional

Com os números atualizados, o DF está na 10ª colocação na lista dos entes federativos que mais aplicaram D1, proporcionalmente à população. O Rio Grande do Sul lidera o ranking, com 20,01%. Em seguida, estão o Mato Grosso do Sul (18,83%) e o Espírito Santo (16,93%).

O DF ocupa o 3º lugar na lista de quem mais aplicou D2 nos habitantes. A relação é puxada por São Paulo (9,61%) e Paraná (8,78%). Os dados são do portal Coronavírus Brasil.