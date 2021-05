Covid-19: Pessoas com síndrome de Down podem se vacinar nesta quarta-feira

CB Correio Braziliense

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal solicita às pessoas com síndrome de Down, que não conseguiram se vacinar contra a covid-19, nesta terça-feira (4/5), que retornem, nesta quarta-feira (5/5), aos locais de vacinação agendados para que recebam a aplicação da vacina. Segundo a pasta, algumas unidades da rede de saúde deixaram de aplicar os imunizantes por falta de relatório médico.

O ocorrido, ainda de acordo com a secretaria, é um erro. Por isso, por meio de nota oficial, a pasta pede desculpas e solicita a essas pessoas que retornem para que "tudo seja resolvido adequadamente."

As pessoas com síndrome de Down fazem parte da primeira etapa de vacinação do grupo de comorbidades. Nesta etapa, também serão vacinados indivíduos com deficiência cadastradas para receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC), pacientes que fazem hemodiálise, gestantes com comorbidades e imunossuprimidos. Cerca de 2.324 pessoas haviam agendado o atendimento até as 16h de segunda-feira (3/5), segundo a Secretaria de Saúde (SES-DF), mas o total de vagas para esse público era de 10 mil.

Nesta terça (4/5), houve a reabertura do agendamento para profissionais de saúde da rede privada, e, na quarta-feira (5/5), para pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos.