77 mil moradores de outros estados se vacinaram no DF, diz saúde

LP Luana Patriolino

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Mais de 77 mil pessoas de outros estados foram vacinadas contra a covid-19 no Distrito Federal, desde o início da campanha de imunização. Deste total, 49.786 receberam a primeira dose (D1) e 27.515, a segunda (D2). Os dados estão no informativo mais recente divulgado pela Secretaria de Saúde do DF.

Segundo a pasta, há registros de pessoas de todas as unidades da Federação, mas a maioria é de Goiás: 23.245 (D1) e 13.499 (D2). Em segundo lugar, aparece Minas Gerais com 6.068 (D1) e 3.205 (D2); seguido de São Paulo (2.970 D1 e 1.556 D2); Rio de Janeiro (2.841 D1 e 1.425 D2); e Bahia (2.389 D1 e 1.338 D2).



Quem residir em outro estado e estiver na capital para tomar a vacina, poderá receber a primeira dose, pois o acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS) é universal. Para ser vacinado com o reforço, será necessário apresentar o cartão de vacinação comprovando a aplicação da D1 no DF.

Vacinômetro

Desde que a campanha de vacinação começou no Distrito Federal, em 19 de janeiro, 464.834 pessoas receberam a primeira dose do imunizante e 270.157 completaram as duas etapas da vacina. Até o momento, o DF já recebeu 922.710 doses, sendo 559.360 CoronaVac; 357,5 mil AstraZeneca e 5.850 Pfizer/BioNTech.