Aniversário de 52 anos do Guará tem carreata, bolo e música

Objetivo da comemoração foi trazer um pouco de acalento aos moradores da regional - (crédito: arquivo pessoal)

Diante da crise sanitária causada pelo novo coronavírus, as comemorações tradicionais das regiões administrativas precisaram ser remodeladas. Devido à pandemia, este ano não houve o clássico desfile cívico-militar do Guará, que deixou saudades nos moradores. O aniversário de 52 anos da RA foi celebrado em outros moldes.

Por volta das 13h desta terça-feira (5/5), graças a uma parceria, a Administração do Guará, o Corpo de Bombeiros e a Confraria Guará realizaram uma carreata pelo Guará 1 e Guará 2 em diversos pontos emblemáticos das cidades. O aniversário contou com música, bolo e terá uma programação especial ao longo deste mês de maio (confira abaixo). O objetivo, segundo Luciane Quintana, administradora da RA, é trazer um acalento para a população.

“O nosso desfile fez muita falta e toda essa situação abalou muito o Guará, perdemos muitas vidas de amigos, familiares, moradores. Contudo, a programação que preparamos pretende unir as pessoas, mesmo que no formato on-line, para trazer um pouco de leveza, e ressaltar que podemos celebrar a vida e as pequenas coisas”, destacou Luciane.

A administradora pontuou que a crise do Sars-CoV-2 trouxe uma importante lição. “Muitas vezes passamos batidos por situações do nosso dia a dia que merecem mais atenção, dentro de casa, com os filhos. E mesmo em isolamento, podemos fazer uma oficina, adquirir algum novo conhecimento, a gente ainda pode celebrar”, disse.

O pioneiro da cidade e escritor Judson Seraine Teles, 88 anos, chegou na região administrativa em 1967 e não nega a sua paixão por Brasília e pelo Guará. “Eu fiz várias obras aqui, inclusive em Taguatinga Norte. Foi aí que surgiu a oportunidade do Guará, que nem seria uma cidade, e sim uma faixa verde, mas ganhou moradias porque a direção da Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil) sugeriu que era um bom local por ser bem localizado em Brasília, próximo do Setor de Indústrias e do Centro”, explica.

Casado com Maria de Lourdes Seraine, 81 anos, e pai de oito filhos, Judson construiu um legado de amor à família e também ao Guará, que transborda inclusive nos versos que compõem:

“Guará a satélite

A poucas milhas do cérebro da nação

A figura do lobo com bandeira

É a cidade com melhor valorização

Para o popular temos a melhor feira

Uma joia implantada neste torrão

Às margens de vias principais

De leste a oeste servidas pelo metrô

Escolas públicas e hospitais

Casa de cultura, esporte e lazer

São privilégios para cada morador”.







Pinceladas de cor

A RA foi inaugurada oficialmente em 5 de maio de 1969 e foi batizada de Guará em homenagem ao córrego que a atravessava. A palavra vem do tupi “auará”, que significa “vermelho”. O nome foi pensado devido ao lobo-guará, chamado assim por ter a cor avermelhada, muito comum no cerrado e que deu nome ao rio.

Também relacionado ao misto de pigmentação, estará em cartaz em 15 de maio, na Feira do Guará, a exposição Cores do Cerrado. De acordo com Julimar dos Santos, gerente cultural da RA, a Feira “talvez seja o lugar mais emblemático da nossa cidade, pois é polo irradiador das mais diversas manifestações populares”, explica.

A exposição reunirá nove artistas para compor a mostra, privilegiando mulheres e profissionais da comunidade LGBT. “Nossa região possui uma característica bem marcante, pois à medida que nos aproximamos do período de estiagem das chuvas florescem os ipês que vão pintando a paisagem do cerrado de roxo, amarelo, branco e rosa. Esse fenômeno mostra resiliência e força da nossa vegetação. Mas, a arte, na pandemia, também é um lugar de resistência. Ela é um sopro de vida em meio ao caos social provocado por esse último ataque biológico, e intensificado pela crise política que vivemos”, finalizou.



Confira a programação:

Exposição “Guará das Antigas”

Realização: Feira do Guará

Data: 05 de maio (quarta-feira)

Horário: 9h às 18h (feira aberta de quarta a domingo)

Local: Feira do Guará

A exposição ficará disponível durante o mês de maio



Lançamento da coletânea Uivo Guará 2021

Realização: Jornal do Guará e estúdio Formigueiro

Lançamento do canal no YouTube para postar as músicas, com dois vídeos semanais, além das principais plataformas de streaming de música.

Os primeiros vídeos estarão disponíveis a partir do dia 5 de maio, em celebração ao 52º Aniversário do Guará.

Canal no YouTube: Uivo Guará



Live “Aula de fundamentos da capoeira”

Mestre Igor – Grupo Aruanda

Data: 06 de maio (terça-feira)

Horário: 19h

@admguara

Sessão Solene da Câmara Legislativa do DF

Proposição: Deputado Delmasso – vice-presidente da CLDF

Homenagem aos moradores da cidade

Data:13 de maio (quinta-feira)

Horário: 19h

Transmissão via zoom e canal do Youtube da CLDF

Oficina de Grafite



Artista Julimar dos Santos

Data: 16 de maio

Horário: 15 horas - on-line e gratuito

Inscrições: (61) 98179-7236

Live “Saúde mental: como lidar com a crise de ansiedade”



Psicóloga Silvana Peres

Data: 19 de maio (quarta-feira)

Horário: 20h

@silvanaperesdalmeida



Drive-thru do lixo eletrônico – Reciclotech

Datas: 15 e 16 de maio (sábado e domingo)

Parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e Organização Social Programando o Futuro

Horário: 9h às 16h

Local: Em frente ao prédio da Administração Regional do Guará – SRIA QE 25 ao lado da Feira do Guará – Cave

Live Kangoo Dance

Professora Nill Kangoo Dance

Data: 15 de maio (sábado)

Horário: 10h

@admguara

Live Fitdance

Professora Cinthya Almeida

Data: 18 de maio (terça-feira)

Horário: 20h

@admguara





Live “Primeiros socorros em casa”

Corpo de Bombeiros Militar

Data: 18 de maio (terça-feira)

Horário: 15h

@admguara



Live “Como identificar um agressor”

Conselho Tutelar do Guará

Data: 20 de maio

Horário: 15h

@conselhotutelar_guara

Turismo em Ação – Inauguração do Centro de Atendimento ao Turista (CAT)



Programa da Secretaria de Turismo vai inaugurar o Centro de Atendimento ao Turista (CAT) na Administração Regional do Guará e entregar as carteiras profissionais dos artesãos da cidade.

Data: 25 de maio (terça-feira)

Horário: 9h

Local: Administração Regional do Guará ao lado da Feira do Guará – Cave (Guará II)

Encerramento do curso de Síndico

Data: 26 de maio (quarta-feira)

Horário: 19h

Via zoom com alunos participantes

Culto de Ação de Graças

Igreja Batista Filadélfia

Data: 30 de maio (Domingo)

Horário: 10h

Presencial: EQ 24/26 Área Especial B – Guará II

Online: canal do Youtube “Ipê Filadélfia”