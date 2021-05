Resumo do Dia: Veja como está a vacinação contra a covid-19 no DF

CB Correio Braziliense

O Hospital de Campanha do Gama foi inaugurado nesta sexta - (crédito: Cibele Moreira/CB /DA Press)

Hospital - O Hospital de Campanha no Gama foi inaugurado e deve receber 22 pacientes nesta sexta. A unidade tem capacidade de atender casos graves de covid-19.

Vacina - O DF receberá mais 14,4 mil doses de CoronaVac, que serão utilizados para a segunda dose das pessoas já vacinadas. A Secretaria de Saúde do DF só aplica o reforço em quem apresentar o cartão de vacinação do DF. O Ministério da Saúde voltou atrás e destinou as doses de AstraZeneca que chegaram ao DF para serem ser usadas como D2. A aplicação de vacinas da Pfizer deve começar na segunda (10/5). Além das 5,8 mil doses que estão no DF, a Secretaria de Saúde aguarda o recebimento de mais 14 mil unidades da vacina norte-americana.

Reabertura - Os circos retomaram as atividades após mais de um ano fechados: no DF, eles estão animados para receber o público, observando os protocolos de segurança sanitária. A liberação foi autorizada pelo governo.

Agendamento - A secretaria de Saúde abriu o cadastro de quem fez agendamento para tomar a vacina para eventuais correções: quem preencheu algo errado pode entrar e corrigir o erro.