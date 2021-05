Polícia Civil prende homem com mais de 11kg de cocaína no Gama

PM Pedro Marra

(crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um homem, no Gama, com mais de 11kg de cocaína em tabeles, avaliados em torno de R$ 300 mil. O crime foi resultado da Operação The Trail, concluída na madrugada deste domingo (9/5).

Em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a 20ª DP (Gama) prendeu o suspeito em flagrante na região. O rapaz escondia a droga dentro do veículo. Após a detenção, o envolvido foi recolhido ao cárcere da Polícia Civil do DF.

Recentemente, as duas corporações agiram juntas em outra apreensão, realizada na última sexta-feira (7/5), quando equipes da PCDF e PRF encontraram 524kg de maconha dentro de um carro. O flagrante ocorreu na BR-070, em Cocalzinho de Goiás (GO).

Os policiais abordaram um VW Virtus conduzido por um homem de 45 anos. Com o apoio de cães farejadores da PRF, foi localizada a quantidade de maconha dentro do carro, no porta-malas e no banco traseiro. Os policiais também identificaram que o veículo era clonado, com placa de outro carro da mesma marca e modelo. O condutor informou que vinha de Campo Grande (MS) e iria entregar a droga em Brasília.