DF voltará a vacinar por faixa etária após concluir grupos prioritários

PM Pedro Marra

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

O Distrito Federal irá ampliar a vacinação por faixa etária contra a covid-19 na população apenas quando imunizar os grupos prioritários. A afirmação é da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), que, atualmente, vacina os portadores de comorbidades, profissionais das forças de segurança pública e pessoas com 60 anos ou mais.

Mais cedo, o Correio divulgou que a Secretaria de Saúde vai receber 14.040 doses da vacina Pfizer na noite desta segunda-feira (10/5). Em coletiva de imprensa durante a tarde desta segunda, o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, afirmou que o novo lote "será somente para a D1” em pessoas com comorbidades.

Agendamento

Na ocasião, o secretário afirmou que as pessoas que não tomarem a vacina na data agendada só poderão tomar o imunizante em um posto drive-thru. "Não adianta a pessoa chegar no posto de vacinação e não vacinar com o imunizante disponível. A pessoa que chega lá no posto e não estiver na data agendada, será direcionada ao drive-thru, onde terá essa vacina", afirmou o chefe da Casa Civil.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o objetivo é facilitar o processo de vacinação para essas pessoas. “Elas não precisarão ir numa UBS para cancelar o agendamento anterior e poder fazer um novo. Agora, elas podem ir direto num drive-thru, exclusivamente nesses locais, levando o agendamento que foi realizado e os demais documentos necessários”, afirmou a SES-DF.