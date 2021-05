Neoenergia prorroga prazo para clientes comerciais quitarem dívidas

LP Luana Patriolino

A Neoenergia Distribuição Brasília estendeu o prazo para os clientes comerciais e industriais quitarem débitos com desconto e isenção da incidência de multas, juros e correção monetária. A campanha Saldão 30% foi prorrogada até o fim de maio para os consumidores que têm faturas de energia atrasadas há mais de 180 dias.

Os clientes com contas em atraso que não buscarem a empresa para negociar ficam suscetíveis à interrupção no fornecimento de energia por inadimplência. A campanha ficou vigente durante todo o mês de abril, quando mais de 23 mil faturas em atraso foram pagas com descontos de até 30% do total do valor devido.

Como aderir

A campanha Saldão 30% está aberta a clientes que possuem faturas em aberto há mais de seis meses. Para participar, o consumidor poderá acessar o site agenciavirtual.ceb.com.br e clicar em “boleto para pagamento à vista”. No aplicativo para smartphones da companhia, a opção é “pagamento parcelado via cartão de crédito''. Por telefone, os clientes podem entrar em contato pela Central de Teleatendimento 116.

Os clientes que precisarem de apoio presencial podem comparecer à Administração Regional de Taguatinga, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h ou agendar atendimento em uma das unidades do Na Hora.