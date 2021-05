Transporte público do DF recebe 30 ônibus novos

CB Correio Braziliense

Para a renovação total da frota que atua na Área 1 o GDF precisa receber mais 77 veículos - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

O Distrito Federal recebeu 30 ônibus novos para a melhoria do transporte público coletivo da capital. Os veículos começam a circular ainda este mês, após vistoria, emplacamento e receberem a documentação necessária da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob).

Os ônibus são do tipo básico. Segundo informações, os novos veículos vão operar nas linhas da Piracicabana, empresa que atua na região Norte do DF (Área 1), como Plano Piloto, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho 2, Lago Norte, Cruzeiro, Sudoestre/Octogonal, Fercal e Varjão.

Atualmente, a frota que atua na Área 1 é de 531 veículos. No começo deste ano, 80% da frota havia sido renovada, faltando 107 veículos. Com a chegada dos 30 ônibus, resta 15% para a frota ser totalmente renovada. Em geral, ônibus e miniônibus são renovados a cada sete anos, enquanto os veículos das categorias Padron e articulados são renovados a cada dez.

De acordo com o secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Casimiro, a renovação tem o objetivo de trazer melhorias na qualidade do transporte público e também mais conforto para os passageiros. Além disso, o GDF trouxe as bicicletas compartilhadas de volta, com 285 novos abrigos e quatro novos terminais rodoviários disponíveis.