CB Correio Braziliense

(crédito: Tony Oliveira/Agência Brasília)

O projeto do Complexo Viário Governador Roriz será inaugurado, nesta quarta-feira (12/5), pelo governador Ibaneis Rocha (MDB). Desde 2019, o chefe do Executivo local prioriza a construção do Complexo, que compreende o Trevo de Triagem Norte (TTN) e a Ligação Torto-Colorado (LTC).

O Complexo beneficia mais de 100 mil motoristas que utilizam a Saída Norte diariamente. O projeto reduz em até 55% o tempo gasto nas viagens e, além disso, as obras contribuíram para gerar 770 empregos. O investimento do governo foi de R$220 milhões.

Fauzi Nacfur, diretor-geral do Departamento de Estrados de Rodagem (DER-DF), destacou a importância das obras para a mobilidade da região. De acordo com Nacfur, o projeto proporciona mais conforto aos usuários que trabalham no Plano Piloto e utilizam esses trajetos, como moradores de Sobradinho, Lago Norte e Planaltina.

O diretor-geral do DER-DF contou que a integração do governo acelerou o ritmo das obras e resolveu as questões ambientais, além de viabilizar, com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e ao Banco do Brasil, o desembolso dos recursos que possibilitou concluir os serviços.

Tecnologia

De acordo com Cristiano Cavalcante, diretor de obras do DER-DF, os materiais usados são de alta tecnologia e a previsão de vida útil é de 50 anos. Para o melhor desempenho, o engenheiro do departamento e responsável pelo trecho de 2,7 quilômetros nas imediações do balão do Torto-Colorado, Jarbas Martins, explica que o concreto utilizado nas estruturas foi armado para proporcionar uma resistência maior e mais rápida.

O que foi feito:

Viadutos: 23

Pontes: 4

Ciclovias: 14

Vias: 28 quilômetros

As obras começaram em abril de 2019, com a liberação do primeiro trecho de acesso à DF-150 por dois novos viadutos e neste ano, em Março foi concluído a saída do viaduto do Taquari no sentido à pista nova, Sobradinho, Sobradinho 2, condomínios e Fercal. E em abril foi liberado o Viaduto Engenheiro Antônio Gomes Filhos, a última obra de ligação Torto-Colorado.