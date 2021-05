Homem é preso em flagrante com 325 selos de LSD em Sobradinho

CC Carol Cintra

(crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem, 22 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Sobradinho 2. Ele era investigado pela Polícia Civil como suspeito de distribuir selos de LSD para revenda em todo o Distrito Federal.

Agentes da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) monitoravam o rapaz e um comparsa por envolvimento na distribuição dos entorpecentes. Durante as investigações, foi apurado que a dupla pretendia fazer mais uma entrega da droga a uma moradora do Setor de Mansões. Ela seria uma das revendedoras do LSD.

No momento em que ia fazer a entrega, o suspeito foi abordado pelos policiais e confessou praticar o tráfico de drogas. Com ele foram apreendidos um veículo utilizado para o transporte da droga, um aparelho de celular, 325 selos de LSD, da espécie denominada shiva. Se condenado, o criminoso poderá pegar uma pena de até 15 anos de reclusão.

Delegado da 35ª DP, Laércio Carvalho explicou que o LSD é uma droga alucinógena e um ácido com alto poder de destruição. O nome shiva refere-se a um Deus importante da mitologia hindu.