Covid-19: DF registra 33 mortes e 892 novos casos nas últimas 24 horas

EH Edis Henrique Peres

Apesar da alta na média móvel de casos, a média móvel de mortes caiu nesta semana para 34,14. A taxa de transmissão também teve queda para 0,86 - (crédito: National Institutes of Health/Niad-RML/AFP)

A capital do país registrou, nas últimas 24h, 892 novos casos da covid-19 e 33 mortes, sendo que sete das vítimas da doença não tinham nenhuma comorbidade. Com a atualização, a média móvel de casos, considerando os últimos sete dias, alcançou o maior número desta semana: 878 infecções.

Apesar disso, a média móvel de mortes apresenta queda e está em 34,14. Os dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde (SES-DF) publicado nesta quarta-feira (12/5).

Com a atualização, o Distrito Federal totaliza 389.178 infecções do novo coronavírus e 8.217 vidas perdidas para a doença. Vale lembrar que a taxa de recuperação no DF está em 96%, ou seja, do total de infecções registradas, 373.703 pessoas venceram a doença.

Também nesta quarta-feira a taxa de transmissão do Sars-CoV-2 apresentou o menor índice desta semana e está em 0,86. A recomendação dos especialistas é que o índice se mantenha sempre abaixo de 1, pois isso significa que a curva da pandemia está em queda.

Faixa etária das vítimas: