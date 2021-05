Covid-19: 17,51% da população do DF recebeu a 1ª dose da vacina

EH Edis Henrique Peres

Com a 2ª dose da vacinação, 9,37% da população já foi imunizada. Pelo menos 70% das pessoas devem ser vacinadas para alcançar a chamada imunidade de rebanho. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

De acordo com o vacinômetro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), atualizado nesta quarta-feira (12/5), 534.548 pessoas receberam a primeira dose (D1) do imunizante contra a covid-19, o que representa, considerando o total de 3.052.546 habitantes da capital do país, segundo a Companhia de Planejamento do DF (Codeplan), 17,51% da população vacinada.

Já em relação a quem recebeu a segunda dose da vacina (D2), o percentual é de 9,37%, o que equivale a 285.938 pessoas. A capital Federal recebeu, ao todo, 1.001.540 imunizantes contra o Sars-CoV-2, sendo: 19.980 da Pfizer/BioNtech, 407.800 da AstraZeneca e 573.760 da Coronavac.

A partir desta quinta-feira (13/5), a pasta também retornará a vacinação das gestantes e mulheres em pós-parto com comorbidades no DF. O grupo vai receber vacinas da Coronavac e da Pfizer/BioNTech e não será necessário o agendamento para a vacinação. Para receber o imunizante, elas devem comparecer a uma das unidades com documento e relatório médico indicando qual a comorbidade.