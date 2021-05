DF recebe quase 50 mil doses para vacinar professores

PM Pedro Marra

Com a previsão da chegada de 49,8 mil doses de vacinas contra a covid-19 para esta quinta-feira (13/5) à noite, no Distrito Federal, a Secretaria de Saúde (SES-DF) vai receber 23,4 mil doses da vacina AstraZeneca para a segunda dose (D2) e 26,4 mil do imunizante CoronaVac, com o lote de 23,4 mil dividido pela metade para a primeira e para a segunda dose. A expectativa da pasta é vacinar os professores nos próximos dias.

Nas redes sociais, o Ministério da Saúde anunciou na tarde desta quinta-feira (13/5) que o país recebeu, na noite de quarta (12/5), cerca de 630 mil doses da vacina da Pfizer no aeroporto de Viracopos, em Campinas-SP.

“O governador (Ibaneis Rocha) determinou que se iniciasse a vacinação dos professores com essas doses que estão chegando. Depende da apresentação do plano pelo secretário de Educação, Leandro Cruz, e dos dados que a Secretaria de Saúde solicitou. Com base nessas doses, as duas pastas vão fechar o cronograma (de vacinação)”, explicou o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, em coletiva de imprensa no Palácio do Buriti.

O Correio procurou a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde para esclarecer como será organizada a vacinação dos profissionais de educação no DF, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestações.