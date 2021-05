CM Cibele Moreira

(crédito: Edilson Rodrigues/CB/D.A Press)

A manhã do brasiliense começou mais fria nesta sexta-feira (14/5). Segundo medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nas primeira horas do dia os termômetros marcaram 10°C no Distrito Federal. No entanto, esse clima de inverno não deve prevalecer ao longo do dia.

Com poucas nuvens no céu, o sol vai esquentar a tarde na capital. De acordo com o meteorologista do Inmet, Mamedes Melo no período mais quente do dia os termômetros podem marcar 29°C. À noite, a temperatura deve cair novamente. A umidade relativa do ar varia entre 95% e 30%.

Para o final de semana, a previsão é de sol com poucas nuvens com a temperaturas podendo chegar a 28°C. Não há previsão de chuva para os próximos dias, segundo Inmet.