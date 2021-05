Acusado de crime cometido em 2008, foragido é preso e condenado a 20 anos

EH Edis Henrique Peres

O acusado por um crime ocorrido em 2008, Pedro Henrique Silva Rolim, 32 anos, foi preso por volta das 16h desta sexta-feira (14/5), em Luziânia (GO), no bairro Setor de Mansões de Recreio. Segundo as investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Pedro participou da morte de Deive Alan Lopes da Costa, em 27 de novembro de 2008, com outros dois comparsas.

Em janeiro de 2009 o trio já havia sido preso pelos agentes, mas Pedro conseguiu um alvará de soltura e, após a condenação definitiva, fugiu para Luziânia. O caso era conduzido pela Seção de Análise de Processamento (SAP) da PCDF, setor que trabalha com mandados de prisão de crimes antigos.

A prisão do acusado foi feita pela Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DCPI) e a pena de Pedro é de 20 anos e 6 meses.

Relembre o caso

Deive Alan Lopes da Costa, na época com 23 anos, fazia um cursinho preparatório para concurso, mas em 27 de novembro de 2008 não chegou no horário em casa. A mãe, Rosalina de Brito Costa, tentou falar com o filho, mas pela manhã, Deive ainda não havia retornado.

Ela registrou um boletim de ocorrência e percebeu que compras no cartão de R$30, R$90, R$340 e R$429. O trio composto por Pedro Rolim, Igor Wojpyla Castro Vieira e Jairo Carvalho Barbosa, haviam o assaltado e realizaram as compras com seu cartão nos postos de gasolina do Gama. Após o roubo, deram um tiro na nuca do estudante e queimaram o corpo, que foi encontrado na DF-290.