Covid-19: DF notifica 24 mortes e 688 novos casos nas últimas 24 horas

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Niaid/Divulgação)

O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), divulgado nesta sexta-feira (14/5), aponta que o Distrito Federal totaliza 390.805 casos do novo coronavírus e 8.275 vidas perdidas pela doença. Apenas nas últimas 24h, a capital registrou 688 novos casos e 24 mortes.

Vale lembrar que segundo a pasta, 374.952 (95,9%) dos casos estão recuperados. Com a atualização dos dados, a média móvel de casos, considerando os últimos 7 dias, está em 850 e de mortes em 31,28.

A taxa de transmissão do Sars-CoV-2 na capital do país está em 0,85, o que significa que 100 pessoas transmitem a doença para outras 85.

Leitos

Em relação a taxa de ocupação dos leitos da unidade de terapia intensiva (UTI) adulta, o índice é de 79,14%, com 508 dos 735 leitos ocupados, 10 aguardando liberação e 79 bloqueados.

Além disso, 115 pessoas estão na lista de espera da rede pública, sendo que 36 são de pacientes com suspeita ou confirmação da covid-19. Enquanto na rede privada, a taxa de ocupação dos leitos adultos é de 89,43%, com 239 dos 323 leitos destinados aos pacientes infectados com o covid-19 ocupados e 56 bloqueados.