Idoso de 78 anos morre atropelado na BR-020, em Planaltina

DD Darcianne Diogo

Idoso foi reanimado por quase uma hora, mas não resistiu aos ferimentos e morreu - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um idoso de 78 anos morreu após ser atropelado na BR-020, em Planaltina, no Distrito Federal. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (15/5), enquanto o idoso, a pé, empurrava uma motocicleta para atravessar a rodovia.

A vítima foi atendida por 13 militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e pelos profissionais do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).O idoso sofreu uma parada cardiorrespiratória e, por quase uma hora, foi submetido ao processo de reanimação, mas não resistiu.

Populares informaram aos bombeiros, que ele foi atingido por um carro, quando atravessava a rodovia empurrando a moto. O veículo envolvido no acidente, um Palio branco, estava sendo conduzido por uma jovem, de 20 anos. Ela não apresentava ferimentos e não precisou ser encaminhada ao hospital. A perícia foi acionada, e o local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).