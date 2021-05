Três regiões do DF ficam sem água nesta quinta-feira (20/5); confira

PM Pedro Marra

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) vai interromper, das 7h às 23h50 desta quinta-feira (20/5), o fornecimento de água em três regiões do DF. Será feita a interligação de novos equipamentos ao sistema de abastecimento de água do Lago Norte, Taquari, Sobradinho 1 e 2.

Os serviços vão aumentar a capacidade de transferência de água para a região norte e garantir maior confiabilidade na operação do sistema. Confira abaixo quais as localidades de cada região que vão passar pelo corte momentâneo de água:

Lago Norte

SHIN: todas as QLs e QIs; Centro de Atividades do Lago Norte; Hospital Sarah Kubitschek; SMLN Quadras 01 a 12; Varjão; Setor de Mansões Internas do Lago Norte - SMLIN: 07 a 13.

Taquari

Toda a localidade, inclusive o Setor de Concessionárias e de Comércios do Setor Habitacional Taquari (margem da Epia) e o Setor de Postos e Motéis Norte (SPMN).

Sobradinho 1 e 2

Polícia Rodoviária Federal (Parque DER); Departamento de Polícia Federal; Torre Digital.

Condomínios

Império dos Nobres, Antares, RK, Centauro, Núcleo Rural Olhos d’Água. Todos os condomínios da DF-150 e Grande Colorado. Chácara São Jorge, Vivendas Friburgo; Jardim Europa I; Colorado Ville; Chácara Beija-Flor; Vivendas Alvorada II; Bem Estar; Boa Sorte; Petrópolis; Morada; Morro do Sansão, Condomínio São José, Condomínio Contagem, Condomínio Residencial Sobradinho, Condomínio Serra Dourada II, Condomínio Meu Sonho, Condomínio Alvorada dos Pássaros, Condomínio Planalto, Condomínio Villa Rica, Condomínio Vila Rosada, Condomínio Vitória, Condomínio Mansões Sobradinho, Condomínio Comercial e Residencial Sobradinho; Condomínio Serra Azul, Condomínio Recanto do Mené, Condomínio Rio Negro, Condomínio Morada Serra, Chácara Serrana, Chácara Colombo, Chácara São Cosme, Condomínio Sitio dos Anjos, Condomínio Vila C Sul, Condomínio Vale das Acácias, Condomínio Rabelo I e II, Condomínio Residencial Mirante da Serra, Condomínio VP QMS, Condomínio Sta Olesia, Condomínio V das Sucupiras, Condomínio Vale do Sol e Condomínio Sobradinho.

Dicas para consumo racional de água

A Caesb sugere que a população faça uso consciente de água até o retorno dos serviços. A companhia pede a compreensão da comunidade e ressalta o cuidado que todos devem ter ao utilizar a água, pois o volume de água consumido individualmente por cada morador impacta diretamente no abastecimento a todos.

• Mantenha as torneiras fechadas para evitar desperdício, quando a água retornar.

• Evite lavar roupas.

• Não lave o carro.

• O jardim pode esperar a rega.

• Esqueça a mangueira. Varra a calçada.

Caixa d´água

A companhia informa, ainda, que toda unidade usuária deve contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da resolução nº 14 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa), de 27 de outubro de 2011, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal. Com essa reserva, os usuários são menos afetados com a interrupção no fornecimento de água.

A resolução da Adasa reforça ainda que o usuário é responsável pela limpeza e desinfecção da instalação predial de água e do reservatório predial antes da ligação definitiva de água e, posteriormente, pela limpeza e desinfecção semestral do reservatório.

Para a aquisição de uma caixa d’água adequada ao imóvel, os usuários podem se orientar na hora da compra seguindo uma conta simples. Em média, cada pessoa consome 100 litros de água por dia. Logo, sabendo quantas pessoas há no imóvel, é só multiplicar por 100 litros. Por exemplo, um reservatório de 500 litros é suficiente para abastecer uma família de cinco pessoas num período de 24 horas.

*Com informações da Caesb