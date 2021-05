Terracap vai abrir edital de venda de terrenos em 13 regiões do DF

PM Pedro Marra

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) divulgou, nesta segunda-feira (17/5), que o quarto edital do ano será realizado na última sexta-feira do mês (28/5), com 96 terrenos disponíveis para venda por meio de licitação, em 13 regiões administrativas. Há lotes para investidores de todos os portes, de 45m² a 5,5 mil m². Segundo o órgão, os espaços podem ter atividades econômicas, como comércio, serviço e indústria, assim como para uso residencial. O edital com preços, metragens e endereços pode ser conferido no portal da Terracap.

De acordo com a Agência, pessoas físicas e jurídicas podem participar do processo licitatório. Os interessados devem ficar atentos aos prazos: caução até o dia 27 e licitação no dia 28. As condições de pagamento são: a partir de 5% de caução, entrada (com abatimento da caução) e o restante em até 15 anos, a depender do imóvel escolhido.

Todo o procedimento licitatório pode ser feito de forma on-line, por meio do portal da agência. Para os clientes que tiverem interesse em entregar a proposta de compra e o comprovante de caução pessoalmente, há a opção do drive-thru, no estacionamento da sede da Terracap, localizado no SAM Bloco F. A licitação será transmitida ao vivo pelo canal da Agência no Youtube.

Experiência

Renata Martins participou de uma licitação da Terracap em busca do sonho de comprar um terreno para construir a casa própria. O local escolhido era o Guará. Ela e o marido não tinham dúvidas: queriam um lote regularizado, sem risco de se deparar com a grilagem de terras. “Depois de pesquisar e entender as condições do processo licitatório, percebemos que não íamos ter problema com a compra. Participamos, ganhamos em primeiro lugar. Financiamos direto com a Terracap, com taxas mais vantajosas que outras que tínhamos visto”, conta. “Hoje, a minha família está feliz.”

As oportunidades estão disponíveis no edital vigente da Terracap. Há novas opções para morar no Guará II disponíveis em maio. São quatro lotes para habitação unifamiliar, com metragens que variam de 144 m² e 178 m², com entradas a partir de R$ 11,2 mil.

O Jardim Botânico também tem sido uma das regiões do DF com maior atratividade para quem quer morar bem. Com condomínios fechados e horizontais, a RA está localizada a cerca de 20km do Plano Piloto, entre o Lago Sul e São Sebastião. Segundo a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad), cerca de 32 mil pessoas residem no local – mais de 70% são famílias.

Além disso, o Jardim Botânico fica próximo a uma área de preservação ambiental. Lá, a Terracap executou obras de paisagismo e iluminação, o que valoriza as propriedades. O quarto edital de licitação traz três opções de lotes para habitação unifamiliar no local. Os terrenos têm área de 815m² a 910m², com entradas a partir de R$ 21,1 mil.

Tanto o Guará quanto o Jardim Botânico têm lotes de uso misto disponíveis para venda. São imóveis com possibilidades de destinação comercial, prestação de serviços, institucional e industrial. No Guará, são dois terrenos – um na QE 52, de 144 m², com entrada de R$ 11,2 mil, e outro na Quadra 10 do Scia, de 3,5 mil m² , cuja entrada é de R$ 316 mil.

Já no Jardim Botânico, são três opções para quem quer investir em um novo negócio. Todas estão localizadas na Quadra 12 da Avenida das Palmeiras, medindo de 400m² a 1.000m².

E há opções em diversas outras regiões administrativas. No Riacho Fundo 2, são 28 imóveis, com possibilidade de implantação de negócios que atendam grande parte do setor produtivo.

A maioria dos lotes mistos permite, simultaneamente, o uso residencial. Segundo dados da administração regional, moram no Riacho Fundo 2 mais de 40 mil pessoas.

Além do Guará, do Jardim Botânico e do Riacho Fundo 2, há terrenos disponíveis em Águas Claras, Lago Norte, Plano Piloto, Ceilândia, Taquari, Núcleo Bandeirante, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria e Sobradinho.

Como participar?

Alguns cuidados são necessários para participar da licitação. Veja o passo a passo:

1. Leia atentamente o edital disponível no site da Terracap;



2. Escolha o imóvel;



3. Preencha a proposta de compra – disponível no site da Terracap ;



4. Recolha a caução, correspondente a 5% do valor do lote, que funciona como exigência

para habilitação na licitação.



Atenção: O valor deve ser recolhido em uma agência do BRB, mediante depósito identificado, transferência eletrônica (TED) ou pagamento de boleto expedido no site da Terracap, necessariamente em nome do próprio licitante ou pelo seu legítimo procurador, 27 de maio. A não apresentação da procuração implica desclassificação automática do licitante. A licitação ocorrerá em 28 de maio;



5. Entregue a proposta. Há duas opções de fazer isso: dirigir-se à Terracap e depositar o documento devidamente preenchido na urna da Comissão de Licitação, no drive-thru disposto no estacionamento, no dia 28, entre as 9h e as 10h, ou optar pela proposta on-line, anexando o comprovante de pagamento de caução. Neste caso, a proposta também deve ser enviada eletronicamente no mesmo dia e horário;



6. É dever do licitante atentar para todas as cláusulas do edital, em especial a que se refere à possível incidência do pagamento de taxa de Outorga Onerosa de Alteração de Uso (Onalt) ou do Direito de Construir (Odir).

Para os licitantes preliminarmente classificados, a documentação exigida no edital deve ser entregue por meio da plataforma on-line, por meio do site www.terracap.df.gov.br, no menu ‘Serviços’, opção ‘Requerimento Online’, ou por meio do endereço eletrônico da Comissão de Licitação: copli@terracap.df.gov.br.

*Com informações da Terracap