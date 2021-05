Covid-19: DF recebe 77,1 mil doses da vacina AstraZeneca

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Na madrugada desta terça-feira (18/5), o Distrito Federal recebeu 77,1 mil doses da vacina de Oxford/AstraZeneca, contra a covid-19. Desse total, 30.100 doses serão aplicadas como primeira dose (D1), e 47.000, como segunda dose (D2).

De acordo com a Secretaria de Saúde, a previsão é que, até o fim da tarde, cerca de 8.190 doses de vacinas da Pfizer também cheguem no DF. A estimativa é que o voo com o carregamento desembarque em Brasília às 18h. As doses serão aplicadas como primeira dose (D1).

Ampliação

Na tarde desta segunda-feira (17/5), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal abriu o agendamento para a vacinação contra a covid-19 para pessoas com comorbidades de 30 a 49 anos. Na tarde desta terça (18/5), no entanto, o agendamento foi suspenso porque as vagas esgotaram. Segundo a pasta, cerca de 40 mil pessoas fazem parte deste público, que já devem ser beneficiados pela chegada dos imunizantes.

Além destes, professores também estão previstos no calendário de vacinação da semana. A secretaria de Saúde planeja iniciar a imunização de professores de creches das redes pública e privada até quinta-feira (20/5). A Secretaria de Educação estima que esse público seja composto por cerca de 10 mil pessoas.