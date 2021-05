Resumo do Dia: Confira as notícias sobre a vacinação no DF

CB Correio Braziliense

Após vacinar grupo com comorbidades, Ibaneis Rocha quer ampliar para a população em geral - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

Vacinação - No ritmo atual, a vacinação no DF pode levar mais 15 meses. Até o momento, a capital federal recebeu 22 remessas de três marcas de imunizantes, totalizando 1.141.340 doses. O governador Ibaneis Rocha quer ampliar a vacinação para a população em geral após vacinar o público com comorbidades. A intenção é começar pelas faixas etárias, mas Ibaneis ainda não tem datas.

Vacinado - O governador tomou a vacina na manhã desta quarta-feira (19/5). Ele faz parte do grupo com comorbidades e foi vacinado no Estacionamento 13 do Parque da Cidade.

Alteração - A secretaria de Saúde alterou o ponto de vacinação em Sobradinho 2: a partir desta quinta-feira (20/5), a UBS 2 deixa de vacinar contra a covid-19. Uma instalação no estacionamento da Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho passará a atender a população local.

Professores - A vacinação de profissionais da educação começa no sábado (22/5). A expectativa é que essa etapa teria início na quinta (20/5), mas o GDF marcou para sábado o início da vacinação dos professores. Trabalhadores de creches públicas e particulares serão os primeiros contemplados por lista da Secretaria de Educação. Serão 300 doses aplicadas no primeiro dia de imunização do grupo. Não será necessário agendamento.