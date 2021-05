PM Pedro Marra

O hospital terá mais 100 leitos de apoio avançado ao tratamento da covid-19 - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A inauguração do hospital de campanha de Ceilândia foi adiada para a próxima terça-feira (25/5). A afirmação é do secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, que confirmou a notícia, na tarde desta quinta (20/5), em coletiva de imprensa sobre o combate à pandemia da covid-19, no Palácio do Buriti.

O GDF esperava entregar a unidade – que vai contar com 100 leitos de unidade de cuidados intensivos (UCI) – nesta sexta-feira (21/5). “Será inaugurado apto a receber os pacientes. Toda essa estrutura, juntando ainda com o hospital acoplado de Samambaia, vai contribuir para uma organização e o fim da lista de espera. Da mesma forma, está dentro do esperado o oxigênio e o kit entubação”, declarou.

Na manhã da última sexta-feira (14/5), o GDF inaugurou o hospital de campanha no Autódromo Internacional Nelson Piquet, na área central de Brasília. A estrutura também tem 100 leitos de unidade de cuidado intermediária (UCI) para receber pessoas diagnosticadas com a covid-19.

Durante o evento, o governador Ibaneis explicou que a construção dos hospitais de campanha é para liberar leitos dos hospitais fixos e retomar a realização de cirurgias na rede pública de saúde. “Não temos alegria com essa inauguração, porque ainda são reflexos da pandemia, que está atingindo muitas pessoas. Todas as UTIs dos hospitais estão lotadas com pacientes de covid, precisamos remover para liberar os hospitais para as cirurgias”, destacou.