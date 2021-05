LP Luana Patriolino

Intenção do GDF é retomar as aulas presenciais após vacinação dos professores - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

A volta das aulas presenciais na rede pública de ensino do Distrito Federal foi confirmada pelo governador de Brasília Ibaneis Rocha (MDB). Nesta quinta-feira (20/5), o chefe do Executivo citou o retorno para agosto, durante a cerimônia que nomeou 437 aprovados em um concurso da Secretaria de Educação. “Vamos retornar as aulas em agosto, com todos vocês já trabalhando e nos ajudando", disse na ocasião.



A volta deve acontecer após a imunização dos professores, que terá início nesta sexta-feira (21/5). Segundo o GDF, serão mil doses aplicadas no primeiro dia e outras 4 mil ao longo da próxima semana. No entanto, a Secretaria de Educação estima que esse público seja composto por cerca de 10 mil pessoas.



Devido à pandemia de covid-19, as aulas presenciais foram suspensas em março de 2020 e o ano letivo de 2021 começou de forma remota. Segundo Ibaneis, os novos servidores já estarão atuando quando as salas de aula forem reabertas. A intenção do GDF é vacinar todos os profissionais da educação, desde o ensino básico até o universitário. Mas a ampliação desse processo depende do envio de doses de vacinas por parte do Ministério da Saúde.

Mudança

O Secretário de Educação do Distrito Federal, Leandro Cruz, afirmou ontem (19/5), em uma transmissão nas redes sociais, que a vacinação de profissionais da Educação se inicia na sexta-feira (21/5). Algumas horas antes, a Secretaria de Saúde (SES-DF) tinha informado que a imunização do público começaria no sábado (22/5). A expectativa inicial do Governo do Distrito Federal, no entanto, era de que a vacinação do grupo ocorreria a partir desta quinta (20/5). Servidores de creches serão os primeiros beneficiados.