Covid-19: gestores de escolas públicas do DF serão vacinados nesta sexta

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Distrito Federal começa, nesta sexta-feira (21/5), a vacinação contra covid-19 para os profissionais de educação. A lista dos primeiros vacinados é formada por 1.010 educadores, sendo que 20% são gestores das escolas públicas e 80% atuam em creches públicas e privadas.

Segundo informações da Secretaria de Saúde (SES-DF), a vacinação vai ocorrer, neste primeiro momento, na Unidade Básica de Saúde 1, do Guará, localizada na QE 6, Lote C, Área Especial, das 9h às 17h.

Para ser vacinados, os trabalhadores devem apresentar crachá funcional ou contracheque recente, para comprovar o vínculo com a empresa, além de documento de identificação com foto e CPF. O atendimento será via drive thru.

A Secretaria de Educação (SEE-DF) pede que a população tenha paciência e respeite os horários definidos pela pasta. A SEE-DF também garante que a fiscalização será rígida e só vai receber a imunização quem estiver com o nome na lista. Até o momento, o DF não recebeu o número de doses suficientes para imunizar todos os profissionais da educação.

A vacinação da categoria não ocorrerá no sábado (22/5) e no domingo (23/5), mas será retomada na segunda-feira (24/5) na UBS 1 do Guará.

Cronograma de vacinação

A Secretaria de Educação informou que a aplicação das doses está dividida em horários. Confira a lista completa aqui.