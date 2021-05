AI Ana Isabel Mansur

Público-alvo dos postos de atendimento da instituição são pessoas acima de 60 anos e pessoas com comorbidades - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Serviço Social do Comércio (Sesc-DF) está oferecendo, junto ao Governo do Distrito Federal, pontos de vacinação contra a covid-19 neste fim de semana (22 e 23/5). A instituição oferecerá o serviço em drive-thrus montados na Torre de TV, no Taguaparque e no Sesc de Ceilândia, das 9h às 17h, com aplicação da primeira e segunda doses.

O público-alvo dos postos de atendimento da instituição são pessoas acima de 60 anos e pessoas com comorbidades, desde que agendadas no site da Secretaria de Saúde do DF. Os idosos precisam apenas levar um documento de identificação e o cartão de vacina.

Além dos pontos do Sesc-DF, neste fim de semana, a Secretaria de Saúde do DF vai oferecer a imunização contra a covid-19 em três locais, no modelo drive-thru, no Estádio Mané Garrincha, no Estacionamento 12 do Parque da Cidade e na Faculdade Uniplan, em Águas Claras.



Grávidas

Segundo a secretaria, o atendimento é para pessoas com 60 anos ou mais e pacientes agendados. “Gestantes e puérperas com comorbidades serão atendidas no drive-thru do Parque da Cidade, no estacionamento 12, sem agendamento. Neste mesmo local, haverá aplicação da D2 da CoronaVac”, informou a pasta em nota.

Agendamento

Nessa sexta (21/5), o agendamento para pessoas com comorbidades acima de 30 anos se vacinarem contra a covid-19 foi suspenso no Distrito Federal. De acordo com a Secretaria de Saúde, em menos de 24 horas, as 15 mil vagas, disponibilizadas na tarde de quinta-feira (20/5), foram preenchidas.

Agora, a pasta aguarda a chegada de mais vacinas para retomar o agendamento e, se possível, ampliar o público-alvo da campanha. Enquanto isso, os professores e funcionários de creches das redes públicas e privadas, que começaram a se vacinar na sexta-feira (21/5), continuarão a ser atendidos na segunda-feira (24/5).

Intervenções culturais

Para deixar o dia dos vacinados mais animado, os postos do Sesc-DF contarão com intervenções culturais com palhaços, malabaristas, acrobatas, músicos, entre outras atrações, seguindo todos os protocolos de distanciamento e uso de máscaras.

O Sesc-DF também conta com a doação de alimentos, produtos de higiene, roupas e brinquedos, que serão entregues ao Mesa Brasil Sesc-DF, que atende 335 instituições sociais.

Vacinação neste sábado (22/5) e domingo (23/5)

Sesc-DF

Torre de TV de Brasília — Eixo Monumental



Taguaparque - Colônia Agrícola Samambaia (pistão norte) —Taguatinga



Sesc Ceilândia - QNN 27, Área Especial - lote B, Ceilândia Norte



Horário: das 9h às 17h



Públicos: acima de 60 anos e pessoas com comorbidade — 1ª e 2ª dose



Agendamento para pessoas com comorbidade

Secretaria de Saúde