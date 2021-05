DF vacina cerca de 5 mil pessoas com a primeira dose nesta sexta (21/5)

PM Pedro Marra

A Secretaria de Saúde vacinou, nesta sexta-feira (21/5), 5.796 pessoas com a primeira dose e 3.426 com a segunda, no Distrito Federal. No total, são 586.455 imunizantes D1 aplicados na população, e 302.592 com a D2. Nesta pandemia, a pasta recebeu mais de 1,1 milhões de doses, e aplicou 972.234 frascos.

Mais de 87,5 mil pessoas com comorbidades tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19, e aproximadamente 1,3 mil receberam a segunda aplicação da dose. Em relação aos profissionais das forças de segurança e salvamento do DF, 17,3 mil foram imunizados com a primeira dose, e 7,4 mil com a segunda. Enquanto isso, 265 indígenas tomaram a D1 e 137 a D2. Entre as gestantes, 454 se vacinaram com a primeira dose do imunizante.

Até esta sexta, 743 trabalhadores da educação foram contemplados com a primeira aplicação, e 57 com a D2. Das pessoas com deficiência institucionalizada, 161 receberam a primeira dose e 164 a segunda.

Segundo a Secretaria de Saúde, apenas 16 trabalhadores de transporte rodoviário receberam a aplicação da D1 por fazerem parte dos atuais grupos prioritários da campanha de vacinação.