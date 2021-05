Homens são presos por furtarem instrumentos de igreja na Estrutural

LP Luana Patriolino

(crédito: Divulgação/PMDF)

Dois homens foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por furtarem uma igreja da região administrativa da Estrutural. Segundo os investigadores da 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga), eles foram abordados após atitudes suspeitas, durante um patrulhamento na Estrutural. Os dois estavam dentro de um carro do modelo Fiat Pálio, na Rua Cana do Reino.

Um dos homens tentou fugir dos policiais para dentro da mata fechada e logo foi capturado. Segundo os investigadores, foi realizada uma busca dentro do veículo, onde foram encontrados um violão e uma caixa de som. Os policiais verificaram que os instrumentos pertenciam à uma Igreja Assembleia de Deus — foram furtados na noite anterior (21/5).

De acordo com a polícia, os homens têm diversas passagens pela polícia por furto, mas sem nenhum mandado de prisão em aberto. Foi realizado contato com a vítima do crime que confirmou o fato. Os autores foram apresentados na 12ª DP, onde permanecem à disposição da Justiça. A pena prevista para o crime de furto é de dois a oito anos de prisão, além de multa.