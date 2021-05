Grupo especializado em furtar motocicletas é alvo da PCDF

DD Darcianne Diogo

Grupo furtava motocicletas no Cruzeiro e no Sudoeste - (crédito: Divulgação/PCDF)

Policiais da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro) deflagraram, na tarde desta segunda-feira (24/5), a operação São Rafael para desarticular uma associação criminosa especializada em furtos de motocicletas nas regiões do Cruzeiro e Sudoeste. Um homem, 51 anos, foi preso em flagrante por receptação.

Ao longo de cerca de seis meses de investigação, os policiais conseguiram identificar ao menos 16 ocorrências desse tipo registradas em 2021. "Conseguimos descobrir que um dos criminosos se utilizava de um veículo Ford/Ka de cor prata. Após diversos levantamentos. Foi possível descobrir que o carro era adulterado, já que o veículo original é proveniente da cidade de Salvador, na Bahia", detalhou o delegado-adjunto da 3ª DP, Douglas Fernandes.

Durante as diligências, os investigadores conseguiram localizar o automóvel no Riacho Fundo. No local, um homem foi preso pelo crime de receptação. Na delegacia, o suspeito pagou fiança de R$ 3 mil e foi liberado. As investigações continuam no sentido de identificar outros integrantes da associação criminosa. O respectivo veículo foi apreendido e encaminhado à perícia.