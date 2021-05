PCDF apreende 3,5kg de drogas que seriam entregues a traficantes de Planaltina

DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF/Divulgação)

Policiais civis da 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) apreenderam 3,5kg de maconha, nesta segunda-feira (24/5), durante uma operação que visa desabastecer os traficantes da região e coibir o crime de tráfico de drogas. O entorpecente estava com um homem, de 35 anos, próximo ao Paranoá.

A droga seria entregue a traficantes residentes de Planaltina. Após diligências, policiais receberam a informação da entrega do entorpecente. Nesta segunda-feira, os investigadores montaram uma campana na rodovia que liga o Paranoá e Planaltina, identificaram e acompanharam um motociclista em atitude suspeita. Durante a abordagem, foi apreendido 3,5kg de maconha.

Tráfico de drogas em Planaltina (foto: PCDF/Divulgação)

Outra apreensão ocorreu na sexta-feira (21/5). Os policiais apreenderam um adolescente suspeito de carregar 1kg de maconha, no Bairro Estância, às margens da DF-128. De acordo com a apuração policial, o menor entregaria as substâncias também em Planaltina. Ele foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) para procedimentos legais.

Outras apreensões

Em 13 de abril, a 16ª DP deflagrou a operação Alfa-Ômega para desarticular um grupo de traficantes responsáveis por abastecer drogas na região. A equipe apreendeu 9kg de droga, entre elas o ‘haxixe marroquino’, entorpecente que chega a custar R$ 50 cada grama.

Três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Segundo as investigações, o grupo distribuía tarefas para praticar a atividade ilícita. Um deles ficava responsável pela negociação, enquanto o outro guardava as drogas em casa. O terceiro era encarregado de transportar a droga.