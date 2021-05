DF ultrapassa 400 mil casos e soma 8.514 mil mortes por covid-19

AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Distrito Federal totalizou, nesta terça-feira (25/5), 400.188 casos de covid-19, dos quais 839 foram confirmados em 24 horas pela Secretaria de Saúde do DF (SES-DF). Com mais 31 mortes registradas nesta terça (25/5), o total de óbitos pela doença na capital federal chegou a 8.514.

No entanto, 96% dos infectados no DF se recuperaram da covid-19. Todas as mortes contabilizadas datam deste mês, sendo que seis ocorreram nesta terça (25/5), e 13 na segunda (24/5). A faixa etária abaixo de 49 anos teve nove vítimas, e duas pessoas eram moradoras de Goiás.

A taxa de infecção no DF, de acordo com o painel da SES-DF, está em 0,99 nesta terça (25/5), mesmo valor percebido na segunda (24/5) — o que significa que cada 100 pessoas doentes infectam outras 99. Há três dias, o cálculo estava em 1,02. Na última semana, porém, a taxa registrou 0,88. O índice mede a situação da pandemia.

Nesta terça (25/5), a média móvel de mortes pela doença no DF está em 21,14 — queda de 42,6% em relação ao registrado há 14 dias, em 11 de maio. O cálculo de casos, por sua vez, sofreu redução de apenas 1,5% na comparação com as duas últimas semanas, o que demonstra estabilidade. A média móvel de casos na capital federal é de 852,14.

Perfis

Entre as 31 vítimas com mortes registradas nesta terça (25/5), apenas quatro não sofriam de nenhuma comorbidade. Doença cardiovascular acometia 15 pacientes; e 10 pessoas sofriam de distúrbios metabólicos e obesidade. Cinco pessoas apresentavam imunossupressão; e três, pneumopatia. Uma vítima tinha nefropatia. Dos registros de mortes desta terça (25/5), 18 pacientes eram homens e 22 vieram a óbito em hospitais da rede pública do Distrito Federal.

Incidência

Ceilândia segue como a região administrativa do DF que mais acumula casos e mortes por covid-19. São 44.502 infecções e 1.344 vidas perdidas para a doença na cidade, seis a mais do que na segunda (24/5). O segundo lugar na lista de RAs com mais casos de covid-19 é ocupado pelo Plano Piloto (38.122), seguido por Taguatinga (32.017).

A lista com as cidades que mais contaram mortes pela doença, por sua vez, é completada por Taguatinga (845) e Samambaia (650). As RAs tiveram, respectivamente, um e três registros de óbitos em 24 horas.