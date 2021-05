Lotação de UTIs para covid-19 chega a 93,17% nesta quarta (26/5)

JM Jéssica Moura

(crédito: Andre Coelho/AFP - 5/3/21)

A lotação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para tratar os pacientes infectados pela covid-19 segue alta no Distrito Federal nesta quarta-feira (26/5). De acordo com a última atualização do painel InfoSaúde, 259 dos 472 leitos mobilizados pela Secretaria de Saúde estão ocupados e 192 estão bloqueados.

Com isso, a taxa de ocupação atingiu os 93,17% na rede pública. A situação mais preocupante é a lotação das vagas para os pacientes adultos. Com 97,31% dos leitos ocupados, restam apenas cinco vagas para acomodar infectados desse grupo.

Em relação aos leitos pediátricos, a lotação é de 60%. Enquanto isso, todas as vagas para recém-nascidos com coronavírus seguem disponíveis.

Lista de espera

Ao todo, 23 pessoas com suspeita ou confirmação de covid-19 esperam na fila por um leito de UTI, uma a menos do que no dia anterior.

Rede privada

Como tem ocorrido nas últimas semanas, 100% dos dois leitos de UTI pediátricos nos hospitais privados estão ocupados. Quanto aos leitos adultos, a lotação é de 87,15%. Desse modo, ainda restam 32 leitos vagos na rede privada. No total, 311 leitos foram disponibilizados nesses hospitais, mas 60 estão bloqueados.

Novo hospital

Nessa terça (25/5), o governador Ibaneis Rocha (MDB) inaugurou o terceiro hospital de campanha em funcionamento, no pátio da Escola Parque Anísio Teixeira, em Ceilândia. A nova unidade vai reforçar a a capacidade da rede pública em 100 leitos de cuidados intermediários. Na ocasião, ele disse que se preocupa com o avanço da pandemia.

"As pessoas estão convivendo nas ruas como se a pandemia tivesse passado. Temos a chegada de uma nova cepa, a indiana — o que nos preocupa muito”, afirmou.