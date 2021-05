Vacina: agendamento para pessoas com doenças neurológicas abre na sexta

CB Correio Braziliense

O DF recebeu mais de 80 mil doses da vacina contra a covid-19 nesta quarta - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal seguiu o Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde, e incluiu as doenças neurológicas crônicas na lista de comorbidades para a covid-19. Sendo assim, com a ampliação da campanha de vacinação, a partir das 12h desta sexta-feira (28/5), quem tiver alguma doença neurológica crônica ou qualquer outra considerada comorbidade e 25 anos ou mais poderá agendar o atendimento.

Serão 70 mil vagas para este novo público. Os interessados devem acessar o site: vacina.saude.df.gov.br. A pessoa que conseguir agendar sua dose de vacina poderá comparecer ao local de vacinação selecionado a partir de sábado, conforme horário de funcionamento das unidades.

Profissionais de saúde

Com a chegada de novas doses, profissionais de saúde que possuem registro nos conselhos de classe, ou que estão na linha de frente no combate à pandemia e ainda não conseguiram se vacinar poderão fazer um novo agendamento. Serão disponibilizadas 10 mil vagas e o sistema está aberto desde as 12h desta quinta-feira (27/5), sendo que a vacinação para esse grupo começa na segunda-feira (31/5).

Mais doses

Na última quarta-feira (26/5), duas remessas de vacinas foram recebidas pelo Governo do Distrito Federal, de acordo com a previsão divulgada anteriormente. O primeiro lote de 78 mil doses da AstraZeneca chegou no final da manhã. O segundo lote desembarcou por volta das 14h, com 10.530 doses da vacina da Pfizer.

Os dois carregamentos serão destinados à aplicação de primeiras doses (D1) e terão 10% das vacinas armazenadas como reserva técnica, para se evitar qualquer perda.