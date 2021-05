Embaixada da Paz e STJ debatem sobre os caminhos para a paz e justiça

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Reprodução)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em parceria com a Embaixada da Paz, realizou nesta quinta-feira (27/5) o seminário "Diálogos pela Paz e Justiça". O debate reuniu diversas autoridades e especialistas nacionais e internacionais sobre a concretização da justiça e promoção da paz. Durante o evento, a atriz e embaixadora da Paz Maria Paula Fidalgo ressaltou que por meio do diálogo é possível resolver os conflitos de forma pacífica.

“Com o diálogo vamos amadurecendo a sociedade para que as vias do afeto possam amadurecer, e para que a violência fique cada vez mais como algo no passado. É preciso que as relações sejam estabelecidas através do respeito, das escolhas equilibradas, e isso só acontece se tivermos um ambiente preparado para que as ações sejam pautadas pela serenidade. É necessário esse equilíbrio para que a paz possa ser estabelecida”, destacou.

O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, pontuou que é “impossível imaginar a defesa da paz sem a materialização da justiça”. “Tampouco pensar em haver justiça efetiva sem que a paz seja o seu norte e o seu compromisso. Nada mais adequado, portanto, que o Tribunal da Cidadania promova um seminário para debater dois temas tão essenciais à humanidade, e que, nessa reflexão, possa contar com dois ícones na defesa e na promoção da paz mundial”, pontuou.

O ex-presidente do Timor-Leste entre 2007 e 2012, José Ramos-Horta, também esteve no debate. Ele foi responsável pela resistência timorense durante a ocupação promovida pela Indonésia entre 1975 e 1999. Devido aos seus esforços pela pacificação do conflito, em 1996 ele recebeu o prêmio Nobel da Paz ao lado do bispo católico Carlos Filipe Ximenes Belo.

Outro ganhador do prêmio que esteve no seminário foi Kailash Satyarthi, que atua no combate ao trabalho infantil desde a década de 1990. Em 2014, ao lado de Malala Yousafzai, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz.

Painel de debates

A abertura do seminário teve a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, e da corregedora Nacional de Justiça, ministra Maria Thereza de Assis Moura.

O primeiro painel foi presidido pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Lélio Bentes Corrêa, e teve como painelista Ramos-Horta e Kailash Satyarthi. Já o segundo painel contou com a participação do ministro do STF Dias Toffoli e do ministro do STJ Herman Benjamin.