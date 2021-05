Equipe ambiental resgata três animais silvestres em menos de 24h no DF

EH Edis Henrique Peres

(crédito: PMDF/Divulgação)

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) resgatou três animais silvestres em Sobradinho, Sol Nascente e na Asa Norte. As operações foram realizadas em menos de 24 horas. O primeiro resgate aconteceu na terça-feira (25/5), quando uma coruja-buraqueira foi encontrada por um morador da SQN 105, na Asa Norte, dentro do box do banheiro. A ave foi levada pela equipe para o seu habitat.

Na rua 18 do Núcleo Rural Lago Oeste, em Sobradinho, o BPMA resgatou um tucano. Aparentemente, o pássaro filho estava com uma das asas quebradas. O tucano foi levado para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) por volta das 17h da quarta-feira (26/5).

Também na quarta, um gambá foi encontrado por um morador da Chácara 5-A do Sol Nascente, às 13h. O animal foi resgatado do meio de alguns entulhos e enviado para seu habitat.