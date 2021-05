Membro de facção criminosa é preso com droga no motor do carro

JM Jéssica Moura

A droga foi apreendida pela PMDF dentro de carro, em Planaltina - (crédito: Divulgação/PMDF)

Na tarde desta quinta-feira (27/5), enquanto patrulhavam a DF-375, próximo ao balão de acesso à Planaltina de Goiás. militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) tentaram abordar um motorista passava pela região. Ao avistar os PMs, ele tentou fugir.

Os policiais militares perseguiram o homem pela estrada no Núcleo Rural Rajadinha e o prenderam. Na revista do veículo, encontraram 1 kg de cocaína dentro de um saco plástico escondido no compartimento do motor do carro.

Diante do flagrante, o homem, 41 anos, confessou que comprou a droga em Goianira para vendê-la em Alto Paraíso (GO). Além disso, os policiais ainda constataram que ele é membro de uma facção criminosa que atua no estado do Rio de Janeiro.

O homem foi preso e encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina). Ele vai responder pelo crime de tráfico de drogas.