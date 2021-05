SS Samara Schwingel

O agendamento terá início na sexta (4/6) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press )

O Governo do Distrito Federal deve ampliar a campanha de vacinação contra a covid-19 para a população geral a partir de sexta-feira (4/6). Inicialmente, o governo havia determinado que o agendamento teria início na quarta-feira (2/6) mas a data foi alterada após reunião com gestores da secretaria de Saúde. Segundo fontes da pasta, o Comitê de Operacionalização da Vacinação do DF optou por abrir a campanha de imunização, inicialmente, para as pessoas com 59 anos, que deverão agendar o atendimento a partir de sexta.

Segundo os interlocutores do GDF, a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) contabiliza 27.491 habitantes com 59 anos morando na capital federal. No entanto, algumas dessas pessoas já foram vacinadas contra a covid-19, seja por terem comorbidades, seja pela profissão. A pasta estima que restaram 18 mil a serem vacinados.

A Saúde deve utilizar doses que ainda não foram utilizadas pelo atual público-alvo e conta com a chegada de mais imunizantes nesta semana, por isso, ainda não se sabe quantas vagas serão abertas neste primeiro dia. A expectativa é que o GDF consiga vacinar a população geral paralelamente aos outros grupos que já fazem parte do público-alvo.

* Esta matéria foi atualizada às 15h10 de acordo com novas informações divulgadas pela Secretaria de Saúde