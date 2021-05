SS Samara Schwingel

A deficiência só precisará ser comprovada com atestado caso não seja perceptível - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A. Press )

As pessoas com deficiência do Distrito Federal poderão agendar a vacinação contra a covid-19 a partir da próxima semana. O cadastro prévio para este público será aberto nesta terça-feira (1/6). Antes, apenas as pessoas cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC) poderiam receber os imunizantes. Agora, qualquer pessoa com deficiência poderá se vacinar.

A informação foi divulgada pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, em coletiva no Palácio do Buriti na tarde desta segunda-feira (31/5). Segundo o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, também presente na coletiva, ainda não há um levantamento de quantas vagas serão disponibilizadas para este público.

“Temos um levantamento ainda sendo realizado. As deficiências, muitas delas, são visualmente observadas, então, essas não precisarão de comprovação. Já aquelas que não são perceptíveis devem apresentar laudo médico”, disse Osnei.

O cadastro e o agendamento pode ser feito por meio do site vacina.saude.df.gov.br a partir de terça-feira (31/5). No site, as pessoas, poderão escolher data, hora e local do atendimento.