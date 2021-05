PM Pedro Marra

Secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha explicou que as doses não usadas serão remanejedas - (crédito: Joel Rodrigues/Agencia Brasília)

Os profissionais de saúde do Distrito Federal ligados a conselhos de categorias só poderão agendar a vacinação contra a covid-19 até as 23h59 desta terça-feira (1/6). Após este período, as doses reservadas a este público e que não forem utilizadas serão remanejadas.

A informação foi divulgada pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, em coletiva no Palácio do Buriti na tarde desta segunda-feira (31/5).

“Após esse período essas vacinas serão remanejadas para possibilitar a vacinação de pessoas sem comorbidades”, disse o secretário. O agendamento pode ser feito por meio do site vacina.saude.df.gov.br. Os profissionais precisam ter o nome nas listas enviadas pelo conselhos à Secretaria de Saúde.