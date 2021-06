Resumo do Dia: Veja quais são as notícias sobre a covid-19 no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Hospitais - 100% dos leitos de UTI pediátricos públicos e privados estavam ocupados na manhã desta segunda-feira (31/5). Na rede pública, o índice de lotação geral era de 90,51%. Os hospitais do DF recorreram à humanização no tratamento de pacientes com covid-19: videochamadas, músicas e Cantinho da Superação ajudam os internados a encontrame força extra para o combate ao novo coronavírus.

Pandemia - Em entrevista, a reitora da UnB, Márcia Abrahão, fala sobre a redução de verbas orçamentárias em um momento em que a Universidade de Brasília é testada para conciliar atividades acadêmicas em modo remoto e mais de 200 projetos de pesquisas relacionadas à covid-19.

Vacinação - Pessoas com comorbidade precisam de laudo médico detalhado para se vacinar. Para algumas doenças, são necessárias informações complementares sobre medicações e tratamento. A vacinação do público abaixo de 59 anos deverá ser feita por agendamento, segundo Ibaneis Rocha (MDB), governador do DF. Águas Lindas (GO) começou vacinação de pessoas com 59 anos ou mais nesta terça (31/5). O agendamento para vacinação de pessoas com 59 anos começa na sexta-feira (4/6): a decisão veio do Comitê de Operacionalização da Vacinação do DF. Vacinação para pessoas com 59 anos começa na segunda-feira (7/6), assim como a de pessoas com comorbidades acima de 18 anos.Os profissionais de saúde ligados a conselhos de classe só poderão agendar a vacinação até terça (1º/6). Após esse período, as doses que sobrarem serão remanejadas para as pessoas com comorbidades. O cadastramento para pessoas com deficiência abre nesta terça-feira (1/6) e o agendamento será aberto na próxima semana. Segundo o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, ainda não há um levantamento de quantas vagas serão disponibilizadas para este público.