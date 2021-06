Ao sair para fazer entrega, polícia prende homem por tráfico em Ceilândia

EH Edis Henrique Peres

(crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, no início da noite desta segunda-feira (31/5), um homem de 28 anos em Ceilândia por tráfico de drogas. O suspeito já era monitorado pela equipe da 19ª Delegacia de Polícia (DP) há cerca de 30 dias.

Os agentes flagraram o suspeito no momento em que ele deixou a QNR1 para fazer uma entrega na QNP 9, em Ceilândia, com uma motocicleta. Na abordagem, os policiais encontraram uma porção de 300g de cocaína, duas balanças de precisão, material para cortar droga, material para fazer a mistura da cocaína, um colete balístico e uma camisa da Polícia Penal de Goiás.

Ele foi levado para a carceragem da PCDF e aguardará audiência de custódia. Essa não é a primeira prisão do suspeito, que já havia sido detido em pela 20ª DP com 14 tabletes de maconha no último dia 14 e quando recebeu liberdade na audiência de custódia, a equipe da 19ª DP continuou seu monitoramento.