Colisão frontal deixa cinco feridos na DF-150, um deles em estado grave

EH Edis Henrique Peres

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma colisão frontal entre um Celta e um Corsa deixou cinco pessoas feridas nesta segunda-feira (31/5). O acidente aconteceu no Km 88, após o Posto Contagem, sentido Fercal, em Sobradinho. Um dos passageiros, um homem de 43 anos, foi levado em estado grave pelo Resgate Aéreo do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), para o Hospital de Base (HB). Ele estava consciente, mas instável.

O homem que conduzia o Celta branco, de 25 anos, conseguiu caminhar pelo local após o acidente, mas depois se sentiu mal e foi imobilizado e levado pelo CBMDF ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS). Também o condutor do Corsa prata se queixava de fortes dores pelo corpo e foi imobilizado e transportado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Além dos dois condutores, havia três passageiros nos carros. No entanto, a equipe dos bombeiros não detalhou em qual dos dois veículos eles estavam. O homem de 43 anos levado ao HB apresentava suspeita de fratura pélvica, fratura no pé e no braço direito; também havia uma mulher de 22 anos, também com suspeita de fratura pélvica, edema no olho direito e corte no lábio, que foi levada, consciente e instável, para o HRS.

O último passageiro, de 19 anos, conseguiu sair do veículo, mas deitou-se no chão com queixa de fortes dores pelo corpo. Ele foi imobilizado e transportado pelo Samu. Como a aeronave do CBMDF precisou pousar na pista, durante o atendimento às duas vias da DF-150 ficaram interditadas. A cena permaneceu aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF) e Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF).

Ao todo, o CBMDF atendeu a ocorrência com nove viaturas, a Aeronave Resgate e 35 militares.