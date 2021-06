Carga de agrotóxicos furtados é recuperada em Santa Maria

CB Correio Braziliense

Os agentes recuperaram 900 litros de agrotóxicos - (crédito: Divulgação/PRF)

Na tarde desta segunda-feira (31/5), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma carga de agrotóxicos furtados avaliada em R$ 90 mil. A abordagem aconteceu na BR 040, em Santa Maria. O condutor do veículo, 32 anos, foi conduzido à 20ª Delegacia de Polícia, no Gama, para prestar esclarecimentos.

Os policiais receberam uma denúncia de que um Renault Master branco transportava produtos agrotóxicos furtados. Os agentes conseguiram abordar o carro e encontraram 900 litros do agrotóxico Staple 280 CS.

A identificação foi feita após entrarem em contato com a fabricante do produto e confirmarem que a carga havia sido furtada. De acordo com a corporação, a mercadoria estava com a data de fabricação adulterada para dificultar a descoberta do crime. Segundo os policiais, o transportador não possuía autorização para realizar esse tipo de translado.