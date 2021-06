Polícia Civil prende autor de homicídio tentado na Asa Sul

CB Correio Braziliense

A vítima está internada em estado grave - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante, às 9h30 desta quarta-feira (2/6), um homem, identificado pelas iniciais J.C.S, por homicídio tentado contra outro, de 24 anos, em situação de rua. Policiais da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) foram informados que o autor esfaqueou a vítima em frente ao Centro Pop, na 903 Sul.

No interrogatório, o autor informou que tinha uma desavença anterior com o rapaz. Após uma discussão, ele deu três facadas na vítima, sendo duas no abdômen e uma no pescoço. A vítima segue internada em estado gravíssimo no Hospital de Base (HBDF).

O autor foi preso há três dias por furto e liberado na audiência de custódia. Em razão da periculosidade, a 1ª DP decidiu pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A expectativa é que ele responda ao processo preso. Se condenado, ele pode pegar até 30 anos de prisão após julgamento perante o Tribunal do Juri de Brasília.