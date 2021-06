CB Correio Braziliense

Ibama quer estimular que criadores tirem licença - (crédito: Tancredo Maia Filho/Divulgacao)

O Instituto Brasília Ambiental, nesta terça-feira (1°/6), abriu o prazo para a renovação das licenças de criação em cativeiro de pássaros da fauna brasileira. Os criadores tem até 31 de agosto para renovar o cadastro no Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros (Sispass), referente aos anos de 2021 e 2022.

Para a criação dos pássaros silvestres de forma regular, os criadores precisam de cadastro no Sispass, sistema informatizado desenvolvido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), em 2004 e, atualmente, gerenciado, na capital do país, pelo Brasília Ambiental.

Para avisar sobre a renovação, a Unidade de Gestão de Fauna também enviou, este ano, alerta para os criadores via e-mail e WhatsApp cadastrados. Ao todo, 1.269 criadores possuem cadastro de licença do ano de 2020/2021.

O objetivo da Unidade de Gestão da Fauna é que mais criadores realizem a requisição da licença.

Como renovar a licença:

Acesse o site https://servicos.ibama.gov.br/ctf/sistema.php com login e senha cadastrados e clique em Serviços >> Gestão de Criadores de Passeriformes Silvestres - SISPASS >> Emitir licença ou boleto.



Para verificar se a licença foi emitida, clique em “informações e Consultas >> Licenças do criador”. Nessa aba a licença com validade até 31/7/22 deve constar como pendente.



Após a emissão da licença no sistema, será disponibilizado no processo SEI do usuário o boleto de pagamento no valor de R$150 referente a taxa única anual de licença.



O próprio criador deverá baixar o boleto e realizar o pagamento. Após a quitação do valor, o setor financeiro do Brasília Ambiental realizará a confirmação do pagamento em até 5 dias úteis.

Mais informações acesse: https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/06/SEI_GDF___62717941___Informacao-2.pdf