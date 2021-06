Covid-19: Rodoviários serão vacinados em três pontos nesta quinta

SS Samara Schwingel

Serão três pontos de vacinação para os rodoviários no DF - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

Os rodoviários do Distrito Federal poderão se vacinar contra a covid-19 em três pontos. O atendimento terá início nesta quinta-feira (3/6), em Ceilândia, na Unidade Básica de Saúde 5, no Riacho Fundo 1, na UBS1, no Parque da Cidade, por meio do drive-thru.

Segundo o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, serão, inicialmente, 4 mil doses. ”Começando amanhã com mil doses por dia e seguindo a partir de segunda-feira da próxima semana”, disse durante coletiva na tarde desta quarta-feira (2/6).

A categoria será vacinada por meio de lista que foi encaminhada pelo sindicato para a Secretaria de Saúde. “E de responsabilidade do sindicato, ele que fez a triagem. A secretaria pediu que fossem contemplados primeiro motoristas e cobradores que estão realmente na linha de frente levando em consideração a idade”, completou Rocha.

Estima-se que são cerca de 12 mil rodoviários no DF. Na hora da vacinação, será preciso portar documento de identificação.