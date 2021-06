Detento beneficiado por 'saidão' é preso por participar de roubo em Ceilândia

DD Darcianne Diogo

Na casa do custodiado, no Setor O, a PM encontrou dois coletes balísticos e munições de um revólver calibre 38 - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um detento beneficiado com a saída temporária no Distrito Federal foi preso por participar de oubo a uma loja de calçados na QNO 17, no Setor O de Ceilândia. O homem deixou a penitenciária nessa quinta-feira (3/6) e, no começo da tarde desta sexta-feira (4/6), praticou o crime. Essa é a segunda ocorrência registrada em menos de 24 horas envolvendo presos que cometeram crimes após deixaram as unidades prisionais para o “saidão”.

A ocorrência foi atendida pelos policiais militares do Batalhão da área. O sargento Paulo Neves afirmou que a equipe recebeu o chamado por volta das 15h30. Na ocasião, dois adolescentes entraram na loja, abordaram os vendedores e anunciaram o assalto. A dupla levou o dinheiro do caixa e os celulares dos trabalhadores.

Testemunhas informaram aos policiais que os menores haviam entrado em um carro preto e fugido. “Entramos em uma rua e conseguimos ver a câmera de segurança de uma casa. A partir daí, identificamos o veículo e o dono. Em contato com o proprietário do automóvel, ele disse que havia emprestado o carro para um colega”, explicou o sargento.

O colega, no entanto, foi identificado como o preso que deixou a cadeia na quinta-feira. Os policiais localizaram o suspeito e outro envolvido no roubo. Na casa dele, no Setor O, a equipe encontrou dois coletes balísticos e munições de um revólver calibre 38. Os dois foram encaminhados à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro). Os adolescentes que entraram no estabelecimento seguem foragidos.

Outro caso

Dois internos acabaram presos pela PMDF após assassinarem um homem na Quadra 32 do Paranoá. A dupla usava uniforme de gari durante o crime e, depois, roubou um Renault Duster branco para fugir.

Os dois invadiram a residência da vítima, identificada como Ronielly, 23, e atiraram contra o jovem, que morreu no local. A suspeita é de que o homicídio tenha sido motivado por guerra entre gangues da região.

Um grupo de militares do 20º Batalhão Policial monitorava a Quadra 32 quando ouviu os disparos. Pouco depois, os PMs viram um Duster deixar a área próxima ao Conjunto D em alta velocidade. O motorista não teria obedecido a ordem de parada e seguiu para a DF-001, onde capotou próximo a um pinheiral. Os dois foram presos.